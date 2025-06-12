Стало известно предварительное число погибших в крушении самолета в Индии

News18: в авиакатастрофе в Индии погибли минимум 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли в крушении самолета авиакомпании Air India в Ахмадабаде. Об этом сообщил телеканал News18.

Журналисты уточнили, что власти пока не озвучили точную причину крушения.

Пассажирский Boeing 787-8 Dreamliner разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. Борт успел вылететь за пределы аэропорта, прежде чем рухнул на землю. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека — 232 пассажира и 10 членов экипажа.

Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, добавил телеканал News18.

Ранее в штате Гуджарат закрыли воздушное пространство в связи с крушением самолета.