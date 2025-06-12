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В Башкирии мужчина попал под поезд и оказался в реанимации

В Башкирии мужчина попал под поезд и выжил
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии выясняются обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге, пострадавший попал в реанимацию. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Давлеканово, под колесами поезда оказался местный житель. Мужчина выжил, с тяжелыми травмами он госпитализирован в отделение реанимации.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда МурманскНовороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его госпитализировали в городскую больницу. Похожий случай произошел в Новосибирске, где поезд сбил пешехода. Пострадавший оказался на колее перед движущимся грузовым составом, прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу Искитима.

Ранее в Самарской области дети спасали велосипед и чуть не попали под поезд.

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