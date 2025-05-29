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Новосибирец выжил после того, как его сбил поезд

В Новосибирске мужчину сбил грузовой поезд
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Shutterstock/Anna Nestera

Мужчина из Новосибирска оказался под поездом и выжил. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на станции Инская. По предварительной информации, пострадавший оказался на колее перед движущимся грузовым составом, подробности не уточняются.

Прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу Искитима, о характере травм и состоянии мужчины не сообщается.

В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

До этого в Челябинской области женщина попала в больницу после того, как решила сократить путь. 49-летняя местная жительница не хотела идти через переход, поэтому попыталась пролезть под грузовым поездом.

В момент, когда она оказалась на рельсах, состав тронулся. В результате она получила травмы руки и ноги, медики доставили пострадавшую в больницу Южноуральска. В момент аварии женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее подросток из коррекционной школы в Петербурге прокатился на крыше электрички и не выжил.

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