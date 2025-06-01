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В Краснодаре мужчина в наушниках попал под поезд и остался в живых

Мужчина оказался под колесами поезда на железнодорожном переезде в Краснодаре
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Shutterstock/JetKat

В Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО.

Несчастный случай произошел 1 июня на железнодорожном переезде в районе улицы Ейское шоссе. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда МурманскНовороссийск. Последний несколько раз подавал звуковые сигналы, но пешеход не услышал их, так как был в наушниках.

В итоге машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его госпитализировали в городскую больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают следователи.

До этого грузовой поезд сбил мужчину в Новосибирске.По предварительной информации, пострадавший оказался на колее перед движущимся грузовым составом, подробности не уточняются. Прибывшие на место медики госпитализировали его в больницу Искитима.

Ранее в Краснодаре подросток пытался перелезть через вагон поезда и получил удар током.

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