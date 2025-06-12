Стало известно, сколько членов экипажа было в разбившемся в Индии лайнере

Главное управление гражданской авиации Индии (DGCA) подтвердило, что на борту потерпевшего крушение самолета Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека. Об этом пишет ТАСС.

В воздушном судне было 12 членов экипажа — два пилота и 10 бортпроводников. Все остальные — пассажиры.

12 июня в районе аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат разбился пассажирский самолет, принадлежащий компании Air India. Лайнер следовал по маршруту Ахмадабад — Лондон, при этом члены экипажа подали аварийный сигнал всего через несколько секунд после взлета.

К месту происшествия уже выехали группы экстренного реагирования, в том числе пожарная команда. После того как воздушное судно упало на землю, над территорией аэропорта поднялось густое облако дыма.

По данным генерального консульства РФ в Мумбаи, россиян на борту разбившегося самолета не было. Но в дипломатическом представительстве уточнили, что это только предварительная информация. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты все еще выясняют, есть ли россияне среди пострадавших.

Ранее в сети появилось видео с моментом крушения самолета в Индии.