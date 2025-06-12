Путин назвал День России символом мощного пути российского государства

День России символизирует мощный и непрерывный более чем тысячелетний путь российского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах. Поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского», — сказал он.

Президент отметил, что история и культура России, природное богатство, разнообразие и самобытность регионов «знаменуют общую судьбу многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях».

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с Днем России.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем России.