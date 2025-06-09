Стали известны подробности крушения самолета в Теннесси

CNN: на борту упавшего в штате Теннесси самолета все выжили

Все пассажиры самолета, упавшего 8 июня в американском городе Туллахома (штат Теннесси), выжили. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на власти города.

Сообщается, что на борту находилось 20 человек. По данным властей, трое пострадавших были доставлены в больницы на вертолетах, еще один — на машине скорой помощи. Остальные пассажиры получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

Ранее телеканал CNN показал видео с упавшим самолетом, который использовали для парашютных прыжков. На кадрах видно, что воздушное судно врезалось в землю носовой частью, а хвостовая секция разрушена. Территория крушения оцеплена, признаков возгорания нет.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 8 июня. Самолет DeHavilland DH-6 Twin Otter вылетел из местного аэропорта около 12:30 по местному времени, после чего сразу начал снижаться.

В настоящий момент управление гражданской авиации США (FAA) расследует инцидент.

Ранее в Новосибирске упал воздушный шар с людьми.