Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе

ANI: аэропорт Тривандрума в Индии получил сообщение об угрозе взрыва
close
Kowshi .L/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт индийского города Тривандрум, столицы штата Керала получил сообщение об угрозе взрыва. Об этом пишет информационное агентство ANI.

Известно, что сообщение о бомбе поступило по электронной почте. По данным издания, были развернуты отряды по обезвреживанию бомб, проводятся проверки всех терминалов.

«Мы ведем активное расследование в отношении источника писем», — сообщили в полиции.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. Позже пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта.

Ранее в Индонезии пожилую женщину сняли с самолета из-за шутки про бомбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами