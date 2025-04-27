Аэропорт индийского Тривандрума получил сообщение о заложенной бомбе

ANI: аэропорт Тривандрума в Индии получил сообщение об угрозе взрыва

Международный аэропорт индийского города Тривандрум, столицы штата Керала получил сообщение об угрозе взрыва. Об этом пишет информационное агентство ANI.

Известно, что сообщение о бомбе поступило по электронной почте. По данным издания, были развернуты отряды по обезвреживанию бомб, проводятся проверки всех терминалов.

«Мы ведем активное расследование в отношении источника писем», — сообщили в полиции.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. Позже пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы участвовать в международном расследовании теракта.

Ранее в Индонезии пожилую женщину сняли с самолета из-за шутки про бомбу.