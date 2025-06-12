В Петербурге зажгут Ростральные колонны 12 июня

В Петербурге в честь Дня России зажгут Ростральные колонны

В Санкт-Петербурге в честь Дня России 12 июня вечером зажгутся огни Ростральных колонн по случаю празднования Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, передает ТАСС.

Факелы будут гореть в период с 21:00 до 23:00 (мск).

Кроме того, особая иллюминация украсит опоры и пролеты трех мостов.

«Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат световое оформление в цветах государственного флага России», — сказали в пресс-службе.

Подсветка мостов будет работать с 23:15 (мск) до 2:30 ночи 13 июня.

В День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха ночью составит +11...+13°C, днем — +19...+21°C.

Синоптик Татьяна Позднякова до этого рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода. По ее словам, с 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C. Температура будет ниже нормы на два-три градуса

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.