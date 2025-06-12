На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге зажгут Ростральные колонны 12 июня

В Петербурге в честь Дня России зажгут Ростральные колонны
close
Pixabay

В Санкт-Петербурге в честь Дня России 12 июня вечером зажгутся огни Ростральных колонн по случаю празднования Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, передает ТАСС.

Факелы будут гореть в период с 21:00 до 23:00 (мск).

Кроме того, особая иллюминация украсит опоры и пролеты трех мостов.

«Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат световое оформление в цветах государственного флага России», — сказали в пресс-службе.

Подсветка мостов будет работать с 23:15 (мск) до 2:30 ночи 13 июня.

В День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха ночью составит +11...+13°C, днем — +19...+21°C.

Синоптик Татьяна Позднякова до этого рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода. По ее словам, с 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C. Температура будет ниже нормы на два-три градуса

Ранее в Гидрометцентре РФ оценили прогнозы о самом жарком лете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами