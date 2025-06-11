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Жителям Петербурга спрогнозировали дожди

Дожди ожидаются в Санкт-Петербурге в День России
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Konstantin Lenkov/Shutterstock/FOTODOM

В День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха ночью составит +11...+13°C, днем — +19...+21°C. Об этом сообщает «Мойка78».

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» уточнили, что в пятницу, 13 июня, осадки в городе не прогнозируются, однако будет сильный ветер. Ночью температура будет находиться в пределах +12...+14°C, днем — +20...+22°C.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой декады июня и сообщил, что средняя температура воздуха составила +15,2°C, что на 0,4°C выше нормы.

«Осадков выпало достаточно много, они составили уже 50% от нормы. Почти все дожди вылились в конце декады. Из-за пасмурной погоды солнце светило в Петербурге немного – всего 74 часа», — добавили в сообщении.

Синоптик Татьяна Позднякова до этого рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода. По ее словам, с 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C. Температура будет ниже нормы на два-три градуса.

Ранее синоптик оценил ситуацию с пожарами в Забайкалье.

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