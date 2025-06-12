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В Бурятии мужчина едва не подорвался на авиабомбах

В Бурятии в лесу нашли четыре авиабомбы
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Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В Бурятии мужчина едва не травмировался из-за найденных в лесу авиабомб. Об этом сообщает «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в лесу в Кяхте. Мужчина едва не наехал на боеприпасы. Заметив необычную находку, очевидцы обратились к военным, которые прибыли на место и забрали авиабомбы для утилизации.

«Участок осмотрели, но предупредили, что могут обнаружиться еще, поэтому призвали быть осторожнее», – сообщается в публикации.

Подобный случай произошел в Петербурге, где на территории строительства магистрали нашли пять боеприпасов времен ВОВ. По словам специалистов по разминированию, это были осколочно-зажигательные патроны для авиационных пушек.

Находки вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили вместе с другими боеприпасами.

Еще несколько десятков снарядов того же времени обнаружили в Краснодарском крае, во время уборки территории за гаражами.

Ранее комбайнеры подорвались на мине в Курской области.

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