Комбайнеры подорвались на мине в Курской области

Хинштейн: два комбайнера подорвались на мине в Курской области

Два комбайнера подорвались на мине в деревне Шептуховка Кореневского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, 18-летний и 23-летний рабочие получили термические ожоги рук, ног, головы, лица. У одного из них диагностирован ушиб грудной клетки.

Чиновник заявил, что пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Хинштейн также отметил, что в приграничье Курской области все еще крайне небезопасно, а «населенные пункты изобилуют неразорвавшимися боеприпасами». В связи с этим он призвал граждан воздержаться от поездок туда.

4 июня глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что совместными усилиями подразделений его ведомства и МЧС была разминирована большая часть ранее оккупированных территорий Курской области, однако работа продолжается.

Во второй половине мая президент России Владимир Путин на встрече с Хинштейном поручил увеличить группировку Вооруженных сил РФ, занимающуюся разминированием Курской области.

Ранее российский сапер рассказал, как ВСУ маскировали мины в Курской области.