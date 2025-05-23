Пять боеприпасов для авиапушек времен ВОВ нашли в Петербурге

В Петербурге нашли пять боеприпасов для авиапушек времен ВОВ

На территории строительства магистрали в Петербурге обнаружили пять боеприпасов времен ВОВ. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 21 мая в районе Парковой улицы на стройплощадке Широтной магистрали. Там нашли пять боеприпасов — об этом сообщили в правоохранительные органы. Специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» идентифицировали находку как осколочно-зажигательные патроны калибра 23х115 мм для авиационных пушек времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии. Опасные находки были вывезены на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожены совместно с другими ранее обнаруженными боеприпасами.

До этого во время уборки в российском городе за гаражами нашли 70 снарядов времен ВОВ. Их вывезли в карьер за городом, где провели контролируемое уничтожение опасных предметов.

Ранее в московском районе Раменки обнаружили снаряд времен ВОВ.