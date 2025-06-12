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В Москве в День России ожидается теплая погода и дождь

Гидрометцентр: в четверг в Москве потеплеет до +23°C, возможен небольшой дождь
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В четверг в Москве ожидается облачная погода с кратковременными осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице днем составит +21…+23°C, ночью — от +12 до +14 °C. Ветер восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление около 746 мм рт. ст.

В Подмосковье днем прогнозируют от +18 до +23°C, ночью — от +9 до +14°C.

Также в ряде районов области до 21:00 сохранится предупреждение о высокой пожароопасности четвёртого класса.

До этого синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода. По ее словам, с 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C. Температура будет ниже нормы на два-три градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с пятницы, 13 июня, начнется существенное ухудшение погоды в Центральной России. Он подчеркнул, что сейчас в Центральную Россию с северо-запада перемещаются воздушные массы. Они будут приобретать все более северную составляющую, утверждает синоптик.

Ранее синоптик оценил ситуацию с пожарами в Забайкалье.

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