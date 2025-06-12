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Трамп запустил сайт для желающих получить «золотую карту» США

Al Jazeera: Трамп представил сайт для получения золотой карты за $5 млн
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске специального сайта для подачи заявок на получение так называемой «карты Трампа» — вида на жительство в США за $5 миллионов. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, сайт TrumpCard.gov предназначен для потенциальных заявителей, которые хотят получить постоянное проживание и в дальнейшем — гражданство. На портале пользователям предлагают оставить имя, регион проживания и адрес электронной почты, а также указать, подают ли они заявку как частное лицо или от имени компании. Открывшаяся регистрация — лишь первый этап, сообщает команда Трампа.

На своей странице в соцсети Truth Social Трамп заявил, что «тысячи людей звонят и спрашивают, как попасть в величайшую страну и на крупнейший рынок мира». Он также подчеркнул, что «список ожидания уже открыт».

Идея «золотой карты» была озвучена Трампом еще в феврале. По его словам, США будут предоставлять вид на жительство богатым и успешным людям, которые смогут тратить крупные суммы, платить налоги и создавать рабочие места.

В апреле Трамп показал образец карты — пластиковый документ золотого цвета с его портретом. Ожидается, что новая программа может заменить действующую визу EB-5, которая предусматривает инвестирование от $800 тысяч до $1,05 млн в экономику США.

Какие дополнительные требования будут предъявляться к кандидатам, кроме оплаты в $5 млн, пока неизвестно. Представители Трампа лишь отметили, что заявители пройдут проверку.

По действующему законодательству США, обладатели вида на жительство могут претендовать на гражданство через пять лет при наличии базовых знаний английского языка, добропорядочности и лояльности к Конституции США.

Во второй половине января Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. По его словам, США — «единственная страна в мире», где действовали правила с получением гражданства по праву рождения.

Ранее в США заявили, что канадцы боятся наплыва мигрантов из-за политики Трампа.

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