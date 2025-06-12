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В Приморье в честь дня России развернули гигантский триколор

Известия: молодежь из разных стран мира развернула флаг в 300 кв. м в Приморье
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Depositphotos

Студенты из разных стран мира развернули в Приморье российский триколор размером 300 квадратных метров в честь Дня России. Об этом сообщают «Известия».

«Более 70 молодых людей из 18 стран мира поднялись на самую высокую точку полуострова Гамова, чтобы развернуть огромный российский триколор», — говорится в публикации.

Организаторами акции выступила команда «Молодежь Приморья», организовавшая мероприятие вместе с участниками Международного клуба дружбы и студентами Дальневосточного федерального университета.

До этого на самой высокой точке Якутска в честь Дня России подняли российский триколор. По информации агентства, флаг был поднят на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем России.

В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул важнейшее значение отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран.

Ранее госсекретарь США поздравил россиян с Днем России.

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