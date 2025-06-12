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В штате Вашингтон начались протесты против миграционной политики Трампа

Беспорядки начались в Сиэтле на северо-западе США
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Idris Solomon/Reuters

Беспорядки начались в Сиэтле (штат Вашингтон) на северо-западе США. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что местные жители поджигают мусорные баки и запускают в полицию фейерверки.

Также сообщается, что в городе Спокан в штате Вашингтон из-за акций протеста ввели комендантский час с 21:30 до 05:00 по местному времени.

До этого сообщалось, что сотни человек прошлись маршем по Лос-Анджелесу, несмотря на наступление комендантского часа. Именно в этом городе начались первые протесты.

Накануне противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

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Протесты в Лос-Анджелесе
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