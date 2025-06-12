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Сотни человек в Лос-Анджелесе нарушили комендантский час

Сотни человек прошлись маршом по Лос-Анджелесу после комендантского часа
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Eric Thayer/AP

Сотни человек прошлись маршем по Лос-Анджелесу после наступления комендантского часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Комендантский час начался в 20:00 (6:00 мск).

Протест сопровождался актами вандализма. Демонстранты разрисовывали здания, а также кидали пластиковые бутылки с водой в силовиков, те не ответили.

Накануне противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

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Протесты в Лос-Анджелесе
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