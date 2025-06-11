Стало известно об ущербе, нанесенном протестующими в Лос-Анджелесе местному бизнесу

Протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятия и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов. Об этом сообщила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

«Прошлой ночью было ограблено 23 торговых предприятия, <...> бизнесу и частной собственности был нанесен значительный ущерб», — заявила она.

Басс отметила, что демонстранты разрисовали многие здания в центре города граффити. По предварительной оценке гендиректора Центральной городской ассоциации Лос-Анджелеса Неллы Макоскер, общий ущерб, нанесенный предприятиям в результате протестов, составляет миллионы долларов.

До этого сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе через несколько минут после наступления комендантского часа в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на акцию протеста. Предполагается, что режим будет действовать с 20:00 до 06:00 на протяжении нескольких дней.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов и не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Как писала «Газета.Ru», после того как президент США Дональд Трамп, несмотря на призывы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, принял решение направить две тысячи бойцов национальной гвардии в город для разгона митингующих, беспорядки распространились с пригородов на центр города.

Ранее сообщалось, что количество американских войск в Калифорнии превысило контингент на Ближнем Востоке.