На юге Москвы зафиксировали вспышку кори

В нескольких жилых домах на юге Москвы выявлены очаги кори. Об этом сообщили «Вести».

По данным медиков, большинство заболевших не имели прививки.

Врачи предупредили, что болезнь особенно тяжело переносят взрослые — у них чаще развиваются осложнения. Врачи призвали пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих.

За неделю до этого единичный случай заражения корью выявили в детском саду при школе №1450 «Олимп» на юге Москвы.

Из-за подобных случаев студентов нескольких московских вузов временно перевели на дистанционное обучение. Так, в мае стало известно, что более трех тысяч студентов гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова перевели на дистанционный формат занятий после подтвержденного случая заболевания у студента. В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что корь обнаружили у студента 1 курса филологического факультета.

Ранее в Госдуме связали рост заболеваемости корью с мигрантами и цыганами.