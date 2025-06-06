В детском саду на юге Москвы выявили случай заражения корью

Роспотребнадзор выявил случай заражения корью в детском саду на юге Москвы

Единичный случай заражения корью выявлен в детском саду при школе №1450 «Олимп» на юге Москвы, начато эпидемиологическое расследование. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«В адрес учебного заведения направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в дошкольном учреждении», — говорится в публикации.

В Роспотребнадзоре добавили, что в рамках противоэпидемических мероприятий было ограничено очное посещение детского сада воспитанниками и сотрудниками, которые не имеют сведений о вакцинации против кори.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮАО уже определен круг контактных лиц, проводится профилактическая работа.

В мае стало известно, что более трех тысяч студентов гуманитарного корпуса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова перевели на дистанционный формат занятий после подтвержденного случая заболевания корью у студента. В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили, что корь обнаружили у студента 1 курса филологического факультета.

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