В Госдуме связали рост заболеваемости корью с мигрантами и цыганами

Депутат Куринный призвал запретить мигрантам въезжать в Россию без вакцины от кори

Рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России связан с увеличением числа непривитых людей, поэтому россиян нужно убеждать вакцинироваться, а иностранцам — запрещать без прививки въезд. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Рост, безусловно, связан с увеличением непривитой прослойки. По своим гражданам нужна системная работа по убеждению. По иностранцам — можно просто запретить въезд в РФ без соответствующей вакцинации», — сказал он.

11 июня академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья Сеченовского Университета Николай Брико заявил RTVI, что сильный рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России вызван увеличением числа непривитых людей среди мигрантов, цыган и различных религиозных групп. По его словам, религиозные группы из соображений веры отказываются от прививок и в других странах, поэтому с ними нужно «вести работу», а цыгане «ведут изолированный образ жизни и трудно подлежат надзору, контролю и вакцинации».

Ранее врач рассказал, как защититься от кори, распространившейся в России.