Россиянам рассказали о погоде в Центральной России в праздничные дни

Существенное ухудшение погоды в Центральной России начнется с пятницы, 13 июня. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что сейчас в Центральную Россию с северо-запада перемещаются воздушные массы. Они будут приобретать все более северную составляющую, утверждает синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что в ночь на четверг в центре европейской России ожидается +9…+11°C, а днем — до +18…+23°C, местами пройдет небольшой дождь.

13 июня должно произойти значительное изменение в погоде. Днем прогнозируется +16…+21°C, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду

Наиболее интенсивные осадки в Москве и соседних областях ожидаются в ночь с пятницы на субботу. 14 июня температура ночью составит +11…+13°C, а днем — +15…+17°C.

Вильфанд добавил, что уже 15 июня должно произойти постепенное улучшение погоды.

До этого синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей на длинных выходных ожидает осенняя погода. По ее словам, с 12 по 15 июня в столице возможны дожди, усиление ветра, а температура не поднимется выше +19°C. Температура будет ниже нормы на два-три градуса.

Ранее синоптик оценил ситуацию с пожарами в Забайкалье.