В Якутске подняли российский флаг на самой высокой точке города

На самой высокой точке Якутска в честь Дня России подняли российский триколор, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, флаг был поднят на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран.
Как отметил директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин, на этом месте два года назад был заложен первый камень памятника политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем России.
В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул важнейшее значение отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран.
Он добавил, что Белоруссия придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, которое основано на «духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран».
Ранее госсекретарь США поздравил россиян с Днем России.