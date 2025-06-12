В Якутске подняли российский флаг на самой высокой точке города

Российский триколор подняли на самой высокой точке Якутска в честь Дня России

На самой высокой точке Якутска в честь Дня России подняли российский триколор, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, флаг был поднят на смотровой площадке Якутской ГРЭС-2 на горе Чочур-Мыран.

Как отметил директор Якутской ГРЭС-2 Андрей Плахин, на этом месте два года назад был заложен первый камень памятника политическому и общественному деятелю Якутии, первому наркому коммунального хозяйства ЯАССР Ананию Андрееву.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем России.

В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул важнейшее значение отношений союзничества и стратегического партнерства двух стран.

Он добавил, что Белоруссия придает важнейшее значение развитию отношений союзничества и стратегического партнерства с Россией, которое основано на «духовной близости и общности исторических судеб, прочных традициях братской дружбы и добрососедства народов двух стран».

Ранее госсекретарь США поздравил россиян с Днем России.