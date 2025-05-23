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Почти 300 рабочих застряли под землей в шахте в ЮАР

Reuters: в ЮАР 289 шахтеров застряли под землей
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Depositphotos

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) 289 рабочих застряли под землей в шахте. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на национальный профсоюз шахтеров Республики.

ЧП, как уточняется, произошло вечером 22 мая.

«К нам поступили сообщения о том, что около 300 рабочих застряли под землей в стволе 7 шахты Клуф», — сказал пресс-секретарь профсоюза.

Агентство отмечает, что компания Sibanye Stillwater заявила о проведении работ по спасению 289 шахтеров. Никто не пострадал, спасательную операцию закончат до конца дня, пишет Reuters.

13 мая этого года на руднике «Гайский ГОК» в Оренбургской области произошло обрушение горной выработки. На момент происшествия, по информации РЕН ТВ, в руднике находились три человека.

В апреле обрушение породы произошло в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области. В результате ЧП 75 человек были эвакуированы сразу, еще двое почти сутки оставались заблокированными в забое, который оказался отрезанным после обвала.

Ранее обрушение произошло в шахте в Соликамске.

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