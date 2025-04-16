Почти сутки под землей: в Ростовской области спасли двух шахтеров

В шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области успешно завершена спасательная операция: из-под завала извлекли двух горняков. Обрушение произошло утром 15 апреля, 75 человек были эвакуированы сразу, двое оставались заблокированными в забое. Работы завершились 16 апреля в 4:27. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Ростовской области завершилась операция по спасению горняков, попавших под завал на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков из забоя шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных работников. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой. Благодарю горных спасателей за оперативную и качественную работу», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, оба шахтера были благополучно подняты на поверхность. Их самочувствие врачи оценили как удовлетворительное.

ЧП случилось утром 15 апреля, когда в «Садкинской» произошло обрушение породы. 75 рабочих были оперативно эвакуированы на поверхность, за исключением двух горняков, которых продолжали искать спасатели.

«В подземной горной выработке шахты «Садкинская» утром произошел обвал породы. В этот момент в шахте находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера. Горные спасатели приступили к работам», — уточнил Слюсарь.

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К месту происшествия выехали представители местных властей и экстренных служб. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах»). Контроль за расследованием осуществляет прокуратура Ростовской области.

Для координации спасательной операции к шахте прибыли первый заместитель прокурора области Александр Гацко и городской прокурор Белокалитвинска Андрей Прищенко. Сейчас ведется проверка всех обстоятельств и причин обрушения.

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