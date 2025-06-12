В Якутии произошло обрушение рудника

На руднике в Оймяконском районе в Якутии обрушилась горная порода, по предварительной информации, под завалами находятся два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что обрушение произошло на руднике «Сарылах». Было установлено, что на горизонте с отметкой 286 м при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы.

На горизонте находились 25 человек, по предварительной информации, под завалами находятся два человека.

5 июня сообщалось, что на Камчатке в шахте на золотосеребряном руднике «Бараньевский» обрушилась горная порода.

В середине весны в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области была успешно завершена спасательная операция. В ходе нее из-под завала извлекли двух горняков. Обрушение произошло утром 15 апреля, 75 человек были эвакуированы сразу, двое оставались заблокированными в забое. Работы завершились 16 апреля в 4:27.

Ранее почти 300 шахтеров застряли под землей в ЮАР.