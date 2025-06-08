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Американца задержали за месть акуле

Во Флориде капитан судна из мести напал на акулу с ножом
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Mile Ribeiro/Pexels

В американском штате Флорида полицейские задержали капитана чартерного судна за жестокое обращение с акулой. Об этом сообщает Local10.

Как уточняется, речь идет о 26-летнем жителе архипелага Флорида-Кис Зейне Гарретте. По версии следствия, 22 мая около искусственного рифа в семи милях (11, 2 км) от побережья он с борта судна разделочным ножом нанес несколько ударов акуле в голову разделочным ножом, а затем позволил истекающей кровью рыбе уплыть. Действия Гарретта сняли на видео, поэтому инцидент привлек внимание правоохранителей.

Со слов автора ролика, мужчина объяснил случившееся тем, что хотел защитить улов и отпугнуть от судна других акул. Однако позднее Гарретт признал, что действовал «больше из мести», потому что акула украла его рыбу и была помехой. Во время допроса капитан заявил, что уже много раз расправлялся с акулами при помощи огнестрельного оружия. Следователь пришел к выводу, что агрессия задержанного доставила рыбе «чрезмерную и ненужную боль или страдания».

В мае 43-летняя американка Чарити Кларк занималась греблей вместе с друзьями неподалеку от острова Биг-Пайн-Ки, когда заметила странное поведение крабовой ловушки. Вскоре стало ясно: под водой находилась акула, полностью обмотанная толстой рыболовной веревкой от хвоста до самой пасти. Не имея при себе никаких средств, Кларк осторожно подняла акулу из воды и начала разматывать метры веревки, стягивающей ее тело. Сначала рыба находилась в так называемом тоническом состоянии — временном параличе, который часто возникает в перевернутом положении. Однако напряжение достигло пика, когда акула внезапно пришла в себя и начала вырываться.

Ранее Трамп помиловал дайверов, осужденных за освобождение акул.

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