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Россию за три часа атаковали 44 дрона ВСУ

Минобороны: над регионами России уничтожили 44 беспилотника за три часа
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РИА Новости

За три часа над российскими регионами сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаки произошли накануне в период с 21:00 до полуночи. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали 38 БПЛА над Белгородской областью, четыре — над Брянской и два — над Крымом.

До этого сообщалось, что в Брянской области дрон-камикадзе атаковал село Брахлов Климовского района. При налете пострадали два местных жителя. Мужчин госпитализировали. Губернатор Александр Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления и попросил остальных жителей проявлять бдительность и осторожность на фоне продолжающихся атак на приграничье региона.

В прошлый раз беспилотники атаковали территорию Брянской области вечером 10 июня около 20:00. Три дрона самолетного типа были обнаружены и ликвидированы силами ПВО российского министерства обороны. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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