Россиянам рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при зарплате в 100 тысяч рублей

Граждане России с зарплатой в 100 тысяч рублей могут рассчитывать на то, что они будут получать пенсию в размере около 32 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член Совета Федерации Ольга Епифанова.

По ее словам, при таком ежемесячном официальном заработке россиянин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

«Чтобы при подсчете размера пенсии превратить ИПК в рубли, их общее количество умножается на стоимость одного коэффициента, которая, в свою очередь, определяется ежегодно постановлением правительства РФ», — сказала сенатор.

Она также напомнила, что пенсия формируется из ИПК и фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая также определяется кабмином ежегодно. Парламентарий обратила внимание, что в текущем году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии — 8907,7 рубля. Таким образом, если к моменту выхода на пенсию человек накопил, например, 160 баллов, то по значениям нынешнего года размер пенсии может составить около 32,2 тыс. рублей, заявила она.

Епифанова также отметила, что этот расчет является ориентировочным, поскольку итоговая сумма будущей пенсии зависит от «общего трудового стажа, уровня официальной зарплаты на протяжении всей карьеры и будущих индексаций стоимости ИПК и фиксированной выплаты».

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пенсии граждан в 2026 году вырастут темпами выше инфляции.

Ранее россияне назвали комфортный размер пенсии.