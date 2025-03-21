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Россияне назвали комфортный размер пенсии

ТАСС: россияне назвали комфортной пенсию в 100 тысяч рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В России 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей (72%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Банки.ру».

28% респондентов с доходом до 30 тыс. рублей назвали минимально достаточным уровнем пенсии 26-35 тыс. рублей, а комфортным — 61-100 тыс. рублей (38%).

В исследовании отмечается, что чем больше зарабатывает респондент, тем более высокую пенсию он планирует получать.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне, которым исполнится 80 лет в марте 2025 года, в апреле получат прибавку к пенсии более чем на 10 тыс. рублей. В эту сумму входят дополнительная фиксированная выплата в размере 8907,70 рубля и компенсационная надбавка в сумме 1314 рублей. Она выплачивается непосредственно пенсионерам с января 2025 года, добавил эксперт.

В феврале средняя пенсия россиян по старости достигла 25 тыс. рублей. В 2025 году никто из граждан не выйдет на пенсию по возрасту в рамках пенсионной реформы. В 2026 году на пенсию выйдут россияне 64 лет и россиянки 59 лет, с 2028 года — 65 лет и 60 лет соответственно. Для получения пенсии по старости им нужно накопить 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее были названы три главные ошибки при планировании пенсии.

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