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Россиянам пообещали рост пенсий выше инфляции

Экономист Балынин: пенсии россиян вырастут выше инфляции в 2026 году
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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Пенсии россиян в 2026 году вырастут темпами выше инфляции, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2026 году страховые пенсии будут дважды индексироваться у всех пенсионеров — и работающих, и неработающих. Первое повышение пройдет с 1 февраля следующего года и обеспечит учет инфляции. Вторая индексация состоится с 1 апреля 2026 года и будет осуществляться с учетом роста доходов бюджета Социального фонда России. За счет двухэтапности индексации пенсий россиян их размеры вырастут темпами выше инфляции, то есть в реальном выражении. У работающих пенсионеров в августе 2026 года будет еще и третье повышение пенсий — беззаявительная корректировка выплат с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые будут заработаны ими в 2025 году», — отметил Балынин.

Он пояснил, что за работающих пенсионеров работодатели уплачивают страховые взносы, а это значит, что у них продолжают формироваться ИПК.

Балынин заключил, что все повышения пенсий в 2026 году будут проведены автоматически — заявления от граждан не потребуются ни в бумажном, ни в электронном виде.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян достигла 25 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о графике выплат пенсий в преддверии Дня России.

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