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В Липецкой области введен красный уровень угрозы атаки БПЛА

Губернатор Артамонов: в Ельце и Елецком районе объявлена угроза атаки дронов
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале написал об опасности атаки беспилотников на территории Ельца и Елецкого района региона.

Чиновник призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам, а при нахождении на улице укрыться в ближайшем здании или паркинге. Там необходимо находиться до отбоя сигнала тревоги.

Спустя примерно 20 минут глава области опубликовал сообщение о красном уровне угрозы атаки беспилотников на территории всей области.

Как уточняет МЧС, этот сигнал означает, что была обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. Жителей об этом оповещают при помощи звуковых сирен, речевых сообщений, push-уведомлений и постов в официальных каналах. При получении этого сигнала тоже необходимо спрятаться.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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