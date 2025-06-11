В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за розлива топлива в Енисее

В Лесосибирске Красноярского края ввели режим ЧС после разлива топлива в Енисее

В Лесосибирске Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после разлива 30 тонн топлива в реку Енисей. Об этом сообщает городская служба ГО и ЧС в группе «‎Вконтакте»‎.

«В связи с необходимостью ликвидации розлива нефтепродуктов, произошедшего 08.06.2025 г. в районе Казачинского порога, Постановлением Правительства Красноярского края №495-п от 11.06.2025 г. на территории г. Лесосибирска с 12:00 11.06.2025 г. введен режим Чрезвычайной Ситуации»‎, — сказано в сообщении.

9 июня Росморречфлот сообщил, что пострадавших в результате ЧП с буксиром ОТ-2439, получившим повреждения корпуса при прохождении порога на реке Енисей, нет. Отмечается, что объем вытекшего дизельного топлива составил 30 тонн. В настоящее время продолжаются работы по установке 30 метров боновых заграждений для локализации разлива топлива.

Незадолго до этого на территории ЧП начали устанавливать дополнительные заграждения, препятствующие распространению загрязнений. Глава Казачинского района Юрий Озерских предупредил местных жителей о временном запрете использования воды из Енисея, а еще попросил прекратить рыболовство в загрязненных участках акватории.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.