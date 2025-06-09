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Росморречфлот прокомментировал происшествие с буксиром на Енисее

Росморречфлот: пострадавших в результате ЧП с буксиром на Енисее нет
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Росморречфлот сообщил, что пострадавших в результате ЧП с буксиром ОТ-2439, получившим повреждения корпуса при прохождении порога на реке Енисей, нет. Заявление приводит РИА Новости.

«Судно село на мель, произошло частичное подтопление. В результате повреждения из топливного бака произошла утечка», — заявили там.

Отмечается, что объем вытекшего дизельного топлива составил 30 тонн. В настоящее время продолжаются работы по установке 30 метров боновых заграждений для локализации разлива топлива.

Незадолго до этого на территории ЧП начали устанавливать дополнительные заграждения, препятствующие распространению загрязнений. Глава Казачинского района Юрий Озерских предупредил местных жителей о временном запрете использования воды из Енисея, а еще попросил прекратить рыболовство в загрязненных участках акватории.

Накануне в Красноярском крае на Енисее произошел разлив 10-15 тонн дизельного топлива из получившего пробоину теплохода. В результате удара о пороги, судно, буксирующее две баржи, получило пробоину и повреждение рулевого управления.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

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