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В Красноярском крае продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Енисей

В Красноярском крае устраняют последствия ЧП с разливом нефтепродуктов в Енисей

В Красноярском крае продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Енисей. Об этом сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в ходе оперативного совещания, сообщил он в Telegram-канале.

«Эксперты ведут работу по устранению повреждений судна. Ожидается прибытие водолазов, которые проведут обследование места пробоины», — сказано в сообщении.

Кроме того, пробы воды для исследования взяли сотрудники Роспотребнадзора. Также на территории ЧП устанавливают дополнительные боновые заграждения, препятствующие распространению загрязнений, добавил глава района.

Озерских также предупредил местных жителей о временном запрете использования воды из Енисея, а еще попросил прекратить рыболовство в загрязненных участках акватории. 

До этого сообщалось, что в регионе правоохранители начали проверку по факту утечки нефтепродуктов в реку Енисей.

Предварительно установлено, что вечером 8 июня в Казачинском пороге реки Енисей теплоход, который буксировал две пустые баржи, получил повреждение корпуса при следовании вниз по течению реки. В результате произошла утечка нефтепродуктов.

В этот же день единая дежурно-диспетчерская служба Енисейского района сообщила, что судно получило пробоину и повреждение рулевого управления в результате удара о пороги. По его данным, речь идет о разливе 10-15 тонн дизельного топлива.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.

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