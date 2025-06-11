В Минпросвещения объяснили, почему переход на электронные учебники недопустим

Переход на электронные учебники в российских школах недопустим, обучение по традиционным книгам продолжится. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев во время правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско-юношеского спорта» в Госдуме.

«В школе цифровые устройства применяются только как дополнительные, подчеркиваю, средства обучения в соответствии с санитарными нормами», — сказал он.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что единые учебники по всем предметам появятся в России в течение трех лет. Параллельно с этим в стране будет модернизирована система подготовки и переподготовки педагогов. По словам Кравцова, это позволит обеспечить единые стандарты качества образования по всей стране.

Пресс-служба Минпросвещения также сообщала, что министерство планирует в течение двух-трех лет разработать единый для всех школ учебник по русскому языку.

В Минпросвещения отметили, что единый учебник русского языка будет стоить дешевле, чем его коммерческие аналоги, за счет «нового механизма подготовки». Например, стоимость учебника по истории удалось снизить почти в пять раз по сравнению с аналогами.

Ранее появился дизайн новой обложки учебников истории для 11-х классов.