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Появился дизайн новой обложки учебников истории для 11-х классов

Мединский: на обложках учебников истории покажут стыковку «Союз — Аполлон»
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Обложки учебников по всеобщей истории для 11-х классов планируют обновить этой осенью, на них появятся кадры стыковки американского и советского космических кораблей по программе «Союз — Аполлон». Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский, выступая на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани, передает Минпросвещения.

«Работа над учебниками не останавливается, например, вы видите учебник 11-го класса — сейчас там на обложке по традиции фреска со здания ООН», — сообщил Мединский.

Помощник российского лидера добавил, что у нового учебника будет новая обложка. Мединский отметил, что при создании эскиза преследовалась цель показать российский подход — образец сотрудничества разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами.

Таким образом, на новом учебнике будут изображены кадры стыковки американского и советского космических кораблей по программе «Союз — Аполлон», а также хоккейного матча сборных СССР и Канады.

До этого Мединский рассказал, что новое издание школьного учебника по истории для 11-х классов планируют дополнить подвигами участников специальной военной операции.

Кроме того, заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова рассказала, что с сентября следующего года ученики 8-го и 9-го классов будут изучать историю по новым учебникам.

Ранее Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник по истории.

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