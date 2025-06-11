В МВД заявили о необходимости дополнительных механизмов для борьбы с мошенниками

Начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД России Алексей Плотницкий заявил, что ведомство нуждается в дополнительных механизмах для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает ТАСС.

«Органы внутренних дел нуждаются в дополнительных механизмах. Нам очень важно по любому IT-преступлению максимально быстро заблокировать ход денежных средств», — сказал Плотницкий.

По его словам, сейчас у ведомства нет такой возможности и приходится получать согласие в прокуратуре или в суде, а на это зачастую уходят дни. Плотницкий отметил, что сейчас обсуждаются изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят органам внутренних дел временно блокировать операции с деньгами.

«На всех площадках активно этот вопрос обсуждается, что <...> это будет беспредел. Напоминаю, что приостановление — это не арест. Что мы хотим достичь? Создать определенное неудобство человеку на определенный период времени или сделать возможным, чтобы этот человек лишился денежных средств?» — сказал представитель МВД.

По его мнению, МВД необходимо оперативно получать доступ к банковской информации.

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Ранее россиян предупредили о новой многоуровневой схеме телефонного мошенничества.