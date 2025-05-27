Россиян предупредили о новой многоуровневой схеме телефонного мошенничества

В России участились случаи мошенничества с «единым окном», в которых злоумышленники выдают себя за представителей сразу нескольких госструктур, чтобы выманить деньги у граждан. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Новая схема предполагает несколько этапов, что делает ее особенно опасной. Сначала потенциальной жертве звонит якобы сотрудник МВД или прокуратуры. Он рассказывает, что преступники пытаются украсть деньги с банковских счетов человека, и что проводится спецоперация по их задержанию. Чтобы придать ситуации убедительности, жертву тут же «переключают» на другого «специалиста» — теперь уже якобы из Банка России.

По сценарию мошенников, этот «представитель Центробанка» советует перевести все деньги на некий «защищенный» счёт, якобы для сохранности. При этом злоумышленники могут представляться и сотрудниками других ведомств — Роскомнадзора, Социального фонда или технической поддержки «Госуслуг».

В Центробанке подчеркнули, что на самом деле никаких спецсчетов не существует, а переведенные деньги таким образом попадают прямо в руки мошенников. Кроме того, жертвы нередко раскрывают преступникам свои паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, которую можно использовать для других целей, помимо кражи денег.

Регулятор напомнил, что Банк России не работает напрямую с физлицами и никогда не звонит гражданам. Все подобные звонки и сообщения следует игнорировать, независимо от того, кто представляется на другом конце провода. Также в ЦБ уточнили, что в рамках одного разговора невозможно переключение между разными ведомствами.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram с «лайками».