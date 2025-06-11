На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР заявили о подготовке инициативы по борьбе с нелегальной миграцией

Слуцкий: депутаты от ЛДПР готовят инициативы по борьбе с нелегальной миграцией
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил агентству РИА Новости, что депутаты Госдумы по фракции готовят законодательные инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией.

«Полностью поддерживаю те меры, что министр МВД Владимир Колокольцев озвучил сегодня в свете борьбы с криминалом в среде приезжих. Сейчас нужно решать проблемы не только с «резиновыми» квартирами, но и с «резиновыми» хостелами, особенно в многоквартирных домах», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что в нежилых помещениях такого дома, например, на 500 квартир, могут разместиться хостелы для мигрантов. В них могут жить до тысячи человек и больше. Это нарушает права жильцов и создает большую нагрузку на инфраструктуру дома.

Глава ЛДПР считает, что в связи с этим необходимо ввести ограничения на количество квадратных метров на человека в квартирах и на количество проживающих в хостелах в жилых домах.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, «бесполезные для российского общества», должны покинуть страну. К таким иностранцам министр отнес тех приезжих, которые не работают, не получают образование в РФ, а также не прошли процедуру дактилоскопии и не изучают русский язык.

10 июня сообщалось, что в Новосибирске пять человек стали фигурантами уголовного дела, связанного с незаконной миграцией. По версии следствия, ОПГ действовала с января 2020 по апрель 2025 года, среди участников было трое иностранцев. Они «помогали» мигрантам получить документы для патента.

До этого силовики устроили рейд против нелегальных мигрантов на одном из объектов Минобороны в Москве. По предоставленным данным, у 5-6 человек были проблемы с документами.

Ранее в России мигрантов предложили заменить роботами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами