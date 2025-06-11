В ЛДПР заявили о подготовке инициативы по борьбе с нелегальной миграцией

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил агентству РИА Новости, что депутаты Госдумы по фракции готовят законодательные инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией.

«Полностью поддерживаю те меры, что министр МВД Владимир Колокольцев озвучил сегодня в свете борьбы с криминалом в среде приезжих. Сейчас нужно решать проблемы не только с «резиновыми» квартирами, но и с «резиновыми» хостелами, особенно в многоквартирных домах», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что в нежилых помещениях такого дома, например, на 500 квартир, могут разместиться хостелы для мигрантов. В них могут жить до тысячи человек и больше. Это нарушает права жильцов и создает большую нагрузку на инфраструктуру дома.

Глава ЛДПР считает, что в связи с этим необходимо ввести ограничения на количество квадратных метров на человека в квартирах и на количество проживающих в хостелах в жилых домах.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, «бесполезные для российского общества», должны покинуть страну. К таким иностранцам министр отнес тех приезжих, которые не работают, не получают образование в РФ, а также не прошли процедуру дактилоскопии и не изучают русский язык.

10 июня сообщалось, что в Новосибирске пять человек стали фигурантами уголовного дела, связанного с незаконной миграцией. По версии следствия, ОПГ действовала с января 2020 по апрель 2025 года, среди участников было трое иностранцев. Они «помогали» мигрантам получить документы для патента.

До этого силовики устроили рейд против нелегальных мигрантов на одном из объектов Минобороны в Москве. По предоставленным данным, у 5-6 человек были проблемы с документами.

Ранее в России мигрантов предложили заменить роботами.