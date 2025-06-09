Силовики провели рейд против мигрантов на одном из объектов Минобороны

Baza: в Москве силовики провели рейд против мигрантов в общежитии в Строгино

Силовики устроили рейд против нелегальных мигрантов на одном из объектов Минобороны в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники ОМОН приехали в общежитие в Строгино проверять у трудовых мигрантов документы. По данным Baza, силовики выгоняли мужчин из комнат, а шедших медленно «ускоряли пинками и подзатыльниками».

Всего в ходе мероприятия силовики задержали 5–6 человек, у которых нашли проблемы с документами. Задержанных увезли в отдел для выяснения обстоятельств.

В мае в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что с начала этого года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тысячи иностранцев.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что нижняя палата парламента приняла закон, которым в Москве и Московской области вводится эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов.

Ранее сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в отдел полиции Екатеринбурга.