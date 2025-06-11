«Не приносят пользы»: в МВД призвали депортировать безработных мигрантов

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, «бесполезные для российского общества», должны покинуть страну. К таким иностранцам министр отнес тех приезжих, которые не работают, не получают образование в РФ, а также не прошли процедуру дактилоскопии и не изучают русский язык. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что въезд в страну надо закрыть иностранцам, у которых нет прививки от кори, краснухи и коклюша, так как они становятся источниками инфекции.

Мигранты, которые не работают и не учатся, а также те, кто не прошел процедуру дактилоскопии и не изучал русский язык, должны покинуть Россию. Об этом заявил глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. Видео с его обращением опубликовала в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк.

«На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально прибывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну»,

— подчеркнул Колокольцев.

Глава МВД также призвал «системно противодействовать преступности среди мигрантов», работая «на упреждение». По его словам, освещать принятые меры нужно, «подчеркивая неотвратимость наказания для виновных».

Кроме этого, министр отметил необходимость избавиться от очередей в миграционных подразделениях. Колокольцев добавил, что прием и оформление документов надо осуществлять своевременно и без ажиотажа.

«Нужно исключить факты, когда приезжие скапливаются у миграционных подразделений, чем провоцируют негативную реакцию местных жителей», — уточнил глава МВД, добавив, что фотографии и видео очередей, которые периодически появляются в СМИ и соцсетях, «наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема».

Ранее в МВД также сообщили, что значительная часть детей мигрантов, которые живут в России, не ходят в школу.

«Всего в Российской Федерации находится 638 174 несовершеннолетних ребенка [мигрантов], количество их уменьшается. То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

В РФ из-за мигрантов растет заболеваемость корью, краснухой и коклюшем

11 июня академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья Сеченовского университета Николай Брико в беседе с RTVI рассказал, что многократный рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем в России, о котором ранее сообщал Роспотребнадзор, связан с увеличением числа непривитых людей — в том числе среди мигрантов.

«90 и более процентов среди заболевших это непривитые или однократно привитые лица. Коллективный иммунитет упал, и это касается не только нашей страны. Есть много заносов из-за рубежа трудовыми мигрантами, туристами, вынужденными переселенцами, которые не вакцинированы. Они здесь болеют и являются источником инфекции для окружающих людей», — отметил Брико.

С эпидемиологом согласились в Госдуме. Зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Газете.Ru», что в связи с ростом заболеваемости россиян нужно убеждать вакцинироваться, а иностранцам — запрещать въезд без прививки.

Ужесточение миграционной политики

Весной 2024 года в России начали ужесточать миграционную политику. Так, иностранцам запретили покупать сим-карты без сдачи биометрии, а полицейские получили право без санкции суда выдворять приезжих, которые нарушили правила пребывания в стране. Кроме этого, лишать паспорта разрешили тех мигрантов, которые не встали на воинский учет. Также государство запретило посредникам принимать у иностранцев экзамен по русскому. Вскоре его планируют перевести в онлайн-формат и добавить устную часть.

«81% отказано»: в РФ подвели итоги тестирования детей-мигрантов на знание русского языка С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь школьники... 14 мая 14:11

В феврале в России заработал «реестр контролируемых лиц» — база данных МВД, куда включат иностранцев, незаконно находящихся в стране. А с апреля обязательным для зачисления в школы детей-мигрантов стало тестирование по русскому.

Кроме того, в отношении приезжих ввели штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам.