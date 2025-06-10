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В Новосибирске пять человек задержали за «помощь» мигрантам с оформлением патента

В Новосибирске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске пять человек стали фигурантами уголовного дела, связанного с незаконной миграцией. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, ОПГ действовала с января 2020 по апрель 2025 года, среди участников было трое иностранцев. В компании все роли были четко распределены. Фигуранты находили тех мигрантов, которые хотели оставаться на территории РФ, и «помогали» им получить документы для патента.

«В настоящее один из фигурантов задержан в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Четырем подозреваемым избрана пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщается в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Вскоре фигурантам предъявят обвинение по статье об организации незаконной миграции. На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее силовики провели рейд против мигрантов на одном из объектов Минобороны.

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