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Стало известно, почему одни дети страдают ожирением, а другие нет

Diabetes Care: не все дети, чьи матери болели диабетом, становятся полными
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Shutterstock

Дети, находившиеся в утробе матери с гестационным диабетом и имеющие определенный вариант распространенного гена, чаще набирают лишний вес в детстве. К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо. Работа опубликована в журнале Diabetes Care.

Уже известно, что гестационный диабет (появляющийся у женщин во время беременности) повышает риск ожирения и диабета у детей. Однако не у всех такие последствия развиваются.

Чтобы понять почему, ученые обратили внимание на ген рецептора GLP-1R — именно его активируют популярные препараты для похудения Ozempic и Wegovy. Этот ген регулирует аппетит и выработку инсулина.

Анализ данных 464 детей из долгосрочного исследовательского проекта показал: у детей с определенной вариацией гена и внутриутробным воздействием диабета риск ожирения в разы выше. Они быстрее набирают вес и имеют повышенный индекс массы тела.

«Это важное открытие. Оно показывает, как взаимодействие генетики и внешней среды может повлиять на здоровье ребенка, — объяснила ведущий автор исследования Кайли Харралл. — Теперь врачи смогут выявлять детей из группы риска и вмешиваться раньше, снижая вероятность развития диабета второго типа».

Ученые надеются, что в будущем по анализу ДНК будет возможно определить, каким детям требуется особый контроль веса с самого раннего возраста.

Ранее ученые выяснили, влияет ли порядок приема пищи на успехи в похудении.

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