В Госдуме объяснили, как россияне с ожирением вредят экономике страны

В России более 60% граждан имеют избыточный вес, что негативно отражается и на экономике страны. Об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова на пресс-конференции в НСН.

По ее словам, ожирение напрямую связано с ростом заболеваемости сахарным диабетом — число таких пациентов за последние 15 лет почти удвоилось. Филатова подчеркнула, что лишний вес влияет на качество и продолжительность жизни, снижает репродуктивные возможности и в целом негативно отражается на демографической ситуации.

По ее оценке, около 52% летальных исходов среди людей с диабетом и сопутствующими болезнями связаны именно с этими диагнозами, что наносит серьезный ущерб экономике страны.

Россия входит в число восьми стран мира, где проживает более половины всех людей с избыточной массой тела. В этот список также входят Китай, Индия, США, Бразилия, Мексика, Индонезия и Египет. Согласно статистике 2021 года, ожирение и лишний вес были у 67% женщин и 62% мужчин в России. Прогнозы показывают, что к 2050 году эта цифра может достичь 73%.

Эксперты предупредили, что уже к 2035 году проблемы с лишним весом могут сократить мировой ВВП на 2,9%, что эквивалентно $4 трлн. В 2019 году расходы, связанные с ожирением, в России достигли $3,3 млрд.

Ранее стало известно, почему одни дети страдают ожирением, а другие нет.