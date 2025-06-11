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СБУ анонсировала масштабные проверки и обыски во Львове

Во Львове сотрудники СБУ проведут «мероприятия» против диверсантов
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Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

С 12 по 16 июня в украинском Львове будет проходить масштабная проверка с участием сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что силовики будут проверять документы у граждан, досматривать машины и здания. В течение периода проверки движение пешеходов и автомобилей будут периодически ограничивать.

Таким образом СБУ рассчитывает выявить диверсантов и шпионов в городе, а также «повысить безопасность граждан».

В феврале Служба безопасности Украины и полиция провели обыски в помещениях департамента транспортной инфраструктуры Киева. Они проводились в рамках уголовного дела по приобретению техники корпорацией «Киевавтодор». Речь идет о закупке 26 машин с оборудованием для зимнего содержания дорог.

Днем позднее СБУ сообщила об усилении контрдиверсионной защиты в Киевской области.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала контрабандистов, которые собирались вывезти на Украину вертолетные запчасти.

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