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ФСБ задержала контрабандистов, которые собирались вывезти на Украину вертолетные запчасти

ФСБ предотвратила вывоз на Украину запчастей для вертолетов Ми-8 и Ми-17

Сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые собирались отправить на Украину. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ведомства.

По данным ведомства, в схеме участвовали шесть человек — граждане России, Украины и стран Ближнего Востока. Спецслужба выяснила, что координировала действия группа женщина-иностранка, находящаяся за пределами России.

Стоимость изъятых деталей, по оценке специалистов, превышает 400 млн рублей. Эти запчасти могли бы вернуть в строй как минимум четыре вертолета.

ФСБ пояснила, что участники схемы закупали нужные детали у заводов и компаний-эксплуатантов через фиктивные фирмы, после чего незаконно вывозили их за границу.

Управление ФСБ по Оренбургской области возбудило уголовное дело по статьям о покушении на контрабанду военной техники. Сейчас ведутся следственные действия.

До этого в Москве задержали студента из КНР за контрабанду военной экипировки. У 27-летнего китайца прошли обыски. Мужчина отправлял на родину бронежилеты, оружейные гильзы и другую экипировку. В его комнате в общежитии нашли более ста предметов советского и российского производства.

Ранее CМИ рассказали о контрабанде российской военной экипировки в Китай.

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