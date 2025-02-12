СБУ сообщила об усилении контрдиверсионной защиты в Киевской области

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» в Киевской области. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации говорится, что в ходе операции сотрудники СБУ могут частично ограничить движение и провести досмотр жителей, а также проверить документы.

«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия в населенных пунктах Бучанского района Киевской области», — говорится в сообщении.

По данным службы, проверка проводится совместно с сотрудниками национальной полиции, а также группировкой сил и средств обороны Киева. Целью операции в СБУ назвали «усиление контрдиверсионной защиты» города и населенных пунктов в области.

До этого в городской администрации Киева сообщили, что СБУ и полиция проводят обыски в помещениях департамента транспортной инфраструктуры Киева. По данным ведомства, обыски проводились в рамках уголовного дела по приобретению техники корпорацией «Киевавтодор». Речь идет о закупке 26 машин с оборудованием для зимнего содержания дорог.

Ранее в доме командира бригады ВСУ, в которой избивали военнослужащих, прошел обыск.