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В департаменте транспортной инфраструктуры Киева проходят обыски

СБУ проводит обыски в департаменте транспортной инфраструктуры Киева
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РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция проводят обыски в помещениях департамента транспортной инфраструктуры Киева, а также корпорации «Киевавтодор». Об этом сообщили в городской администрации Киева.

«Сегодня в помещениях департамента транспортной инфраструктуры и коммунальной корпорации «Киевавтодор» проводят обыски следователи СБУ и главного управления полиции в Киеве», — говорится в сообщении.

По данным полиции, обыски проходят в рамках уголовного дела по закупке техники корпорацией «Киевавтодор». Речь идет о закупке 26 машин с оборудованием для зимнего содержания дорог.

В январе сообщалось, что украинская полиция проводит около тысячи обысков из-за незаконной торговли оружием внутри страны. Незадолго до того национальная полиция Украины провела около 200 обысков в 19 регионах из-за незаконных выездов военнообязанных за границу. Среди правонарушений зафиксировали мошенничество, подделку документов, подкуп должностных лиц и другие.

Ранее в доме командира бригады ВСУ, в которой избивали военнослужащих, прошел обыск.

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